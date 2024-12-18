Такого еще не было: Мэрайя Кэри оставила автограф маркером на груди Рианны

Шоу состоялось в Нью-Йорке, а после получения автографа Рианна просто сияла от счастья.

В преддверии зимних праздников "Королева Рождества" - американская певица Мэрайя Кэри - уже традиционно отыграла серию концертов. Однако одно из ее шоу в Бруклине посетила особая гость и по совместительству коллега-певица - Рианна.

Во время выступления Мэрайя увидела Рианну и пробралась сквозь толпу поклонников к ней. Неожиданно Кэри расписалась у гостьи своего шоу на груди красным маркером.

"Мэрайя Кэри расписывается на моей груди", - сказала 36-летняя Рианна, когда камера направилась на нее.

Рианна и Мэрайя Кэри / фото: скриншот с видео

Рианна и Мэрайя Кэри / фото: скриншот с видео

Рианна и Мэрайя Кэри / фото: скриншот с видео

Рианна и Мэрайя Кэри / фото: скриншот с видео

Рианна и Мэрайя Кэри / фото: скриншот с видео

Рианна и Мэрайя Кэри / фото: скриншот с видео

Видео этого момента вы модете посмотреть ниже. Одно опубликовал друг Рианны Джейсон Ли, а другое фанат.

Mariah Carey signing Rihanna's body during her sold out concert in NYC tonight!



pic.twitter.com/Ggu93oxYdu — Mariah Carey Charts (Fan Page) (@chartmariah) December 18, 2024

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