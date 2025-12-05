Такого еще не было: Тарас Цимбалюк отправил домой сразу трех участниц за один выпуск

Тарас Цимбалюк

Состоялся восьмой выпуск романтического реалити-шоу «Холостяк-14». Главный герой проекта Тарас Цимбалюк во время церемонии роз решил попрощаться с 30-летней предпринимательницей Ириной Кулешиной.

Ирина Кулешина

«Мне кажется, что ты обретешь свою любовь, но вне этого проекта», — сказал Тарас Ирине.

«Окей, хорошо», — ответила она.

«У нее совершенно не было никакого разочарования. Она очень легко согласилась и сказала: „Ну окей“. И я тогда понял, что я 100% верно определился», — сказал за кадром холостяк.

«Это твое решение. И я тебе желаю всего хорошего, встретить свою любовь», — пожелала Ирина Тарасу, прощаясь.

Ранее в этом выпуске холостяк отправил домой сразу двух девушек — фитнес-тренера Ольгу Дзундзу и косметолога Оксану Шанюк, с которыми был на двойном свидании.

Напомним, в проекте осталось четверо девушек — Анастасия Половинкина, Дарья Романец, Ирина Пономаренко и Надин Головчук. Они в следующем выпуске будут знакомить Тараса Цимбалюка со своими семьями.