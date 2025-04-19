Такого еще не было: Виктория Бекхэм скопировала образ жены своего сына

Виктория Бекхэм позирует для фото с подругой Изабелой Ранжел / © Instagram Виктории Бекхэм

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Модельер Виктория Бекхэм отметила свой 51-й день рождения этом году в кругу семьи и друзей. Вечеринку она организовала на роскошной яхте, где сейчас проводит время.

Выглядела Виктория на празднике роскошно, но больше всего удивил образ, который она для него выбрала. Дело в том, что она носила белоснежный костюм от своего бренда Victoria Beckham, который состоял из корсета и классических брюк.

Виктория Бекхэм с мужем и детьми / © Instagram Виктории Бекхэм

Однако ранее точно такой же костюм носила ее невестка Никола Пельтц — жена ее старшего сына Бруклина. Такой лук она носила на премьере своего фильма «Лола».

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Никола Пельтц / © Getty Images

Ранее Никола же неоднократно копировала стиль Виктории и носила вещи от ее бренда.

Ева Лонгория и Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм с сыном Бруклином / © Associated Press Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм / © Associated Press Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм / © Associated Press Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press Виктория Бекхэм / © Associated Press