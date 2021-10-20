Такого еще никто не видел: Екатерина Кухар и Александр Стоянов показали закулисье оперного театра

Звезды балета снялись в красивой фотосессии.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов в новой фотосессии для журнала Marie Claire показали настоящее театральное закулисье. На снимках Оксаны Шевчук запечатлены места театра, в которые вряд ли удастся попасть обычным людям, а в этих кадрах можно рассмотреть, как устроена закулисная жизнь театра.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

"Люди не видят нашей закулисной жизни, переживаний перед выходом на сцену, как общаемся между собой. Конечно фотографии молчаливый вид искусства, но благодаря им можно многое понять и представить. Например, как некоторые недооцененные артисты, неудовлетворенные своей творческой жизнью, стоят у тебя за спиной, скрестив руки в ожидании того, что вот-вот ты допустишь ошибку, поскользнешься или получишь травму. Но, слава Богу, таких немного, в основной своей массе большинство доброжелательны, держат кулачки, могут тебе аплодировать или выкрикнуть слова поддержки.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Большинство искренне порадуется и выразит свое восхищение твоему новому наряду. Хотя найдутся и такие, для которых твой новый роскошный костюм станет комом в горле, такие персонажи будут высчитывать без стеснения количество ручной вышивки, бисера и камней Swarovski на твоей пачке. У некоторых может немного испортиться настроение, когда 30 октября мы презентуем 33 новых костюма от украинского дизайнера Мальвы для балета "Жизель". Они невероятные, там столько высокохудожественной вышивки. Для каждой примы сценическая одежда важнее, чем повседневная", - рассказала Екатерина.

Балерина позировала в роскошных платьях, которые ей были к лицу.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

"Танец - это пульс, сердцебиение и ритм жизни. Хотела передать волшебство таланта Кати и Александра кадрами вне времени", - поделилась Оксана Шевчук.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

Екатерина Кухар и Александр Стоянов/Фото Оксана Шевчук

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