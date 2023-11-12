Такого никто не ожидал: с Крисси Тейген случилась неприятность на светской церемонии

Гламурное платье подвело звезду а этот раз.

37-летняя экс-модель Крисси Тейген, которая по совместительству является и многодетной матерью, появилась среди гостей благотворительного мероприятия Baby2Baby, на котором ежегодно собирают деньги для сирот, детей из малоимущих семей, а также пострадавших от катаклизмов.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Крисси появилась на мероприятии в трендовом платье, поскольку оно было декорировано огромными 3D цветами и стразами.

Также у платья был небольшой шлейф и отсутствовали бретельки. Высокий разрез на юбке подчеркивал красивые ноги звезды. Образ она дополнила босоножками, золотым клатчем и украшениями от ZYDO.

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Однако на своей странице в Instagram модель показала, что на на этой церемонии с ней случилась неприятность - на красивом платье разошлась молния.

Крисси Тейген / Фото: Instagram Крисси Тейген

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