Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Такого никто не ожидал: с Крисси Тейген случилась неприятность на светской церемонии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
456
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Такого никто не ожидал: с Крисси Тейген случилась неприятность на светской церемонии

Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Гламурное платье подвело звезду а этот раз.

37-летняя экс-модель Крисси Тейген, которая по совместительству является и многодетной матерью, появилась среди гостей благотворительного мероприятия Baby2Baby, на котором ежегодно собирают деньги для сирот, детей из малоимущих семей, а также пострадавших от катаклизмов.

Крисси Тейген / © Associated Press
Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Крисси появилась на мероприятии в трендовом платье, поскольку оно было декорировано огромными 3D цветами и стразами.

Также у платья был небольшой шлейф и отсутствовали бретельки. Высокий разрез на юбке подчеркивал красивые ноги звезды. Образ она дополнила босоножками, золотым клатчем и украшениями от ZYDO.

Крисси Тейген / © Associated Press
Крисси Тейген / Фото: Associated Press

Однако на своей странице в Instagram модель показала, что на на этой церемонии с ней случилась неприятность - на красивом платье разошлась молния.

Крисси Тейген / © Instagram Крисси Тейген
Крисси Тейген / Фото: Instagram Крисси Тейген

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
456
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация