Такого никто не ожидал: супермодель Хайди Клум нарядились на Хэллоуин огромным червяком

Образ в этом году у нее получился не для слабонервных.

Супермодель 90-х и телеведущая Хайди Клум на протяжении многих лет считается королевой Хэллоуина, ведь никто более эпатажно и эффектно, чем она, не подходит к выбору костюмов и подготовке к этому празднику.

На протяжении уже 21 года Хайди организовывает костюмированные вечеринки для знаменитостей и друзей, но всегда остается звездой вечера.

Однако если вы думали, что удивлять уже больше некуда и более экстравагантного костюма, чем были у модели ранее, придумать невозможно, то Клум показала, что у ее фантазии нет пределов. В этом году звезда подиума нарядилась в огромного червя.

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум / Фото: Associated Press

Также на вечеринку пришел муж модели - Том Каулитц - участник немецкой группы Tokio Hotel. Его костюм соответствовал образу Хайди, ведь если она была червяком, то Том - рыбаком с выколотыми глазами, который держал червя-жену на удочке.

Хайди Клум и Том / Фото: Associated Press

Хайди традиционно открывала свою роль в этом костюме на все сто процентов.

Хайди Клум и Том / Фото: Associated Press

Также вечеринку посетила старшая дочь модели - 18-летняя Ленни Клум. Девушка нарядилась женщиной-кошкой из вселенной DC Comics.

Хайди и Лкни Клум / Фото: Associated Press

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