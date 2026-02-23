ТСН в социальных сетях

Такого образа от нее не ожидал никто: Эмма Стоун в черном платье с глубоким декольте посетила BAFTA

Актриса в этом году снова звезда красных дорожек, ведь номинирована на ряд наград за свою роль в фильме «Бугония».

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмма Стоун

Эмма Стоун / © Associated Press

В воскресенье, 22 февраля, Королевский фестивальный зал в Лондоне превратился в настоящий эпицентр гламура и шика благодаря церемонии вручения кинопремии BAFTA.

Традиционно на красной дорожке собрались самые известные имена киноиндустрии. Гостьей мероприятия стала актриса Эмма Стоун.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Актриса вышла на красную дорожку в эксклюзивном черном вечернем платье от Louis Vuitton. Эмма много лет является амбассадором этого бренда и выбирает его для самых важных событий в жизни.

На этот раз платье Эммы кардинально отличалось от всего, что она надевала раньше, ведь это был длинный черный наряд с халтером и очень глубоким каплевидным декольте, декора на наряде не было, ведь его главное украшение — вырез на груди.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

За роль в фильме «Бугония» Стоун также номинирована на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». 37-летняя актриса стала вторым самым молодым человеком — и самой молодой женщиной — в истории «Оскара», которая получила семь номинаций. Только Уолт Дисней был моложе, когда достиг этого количества в 1936 году, всего в 34 года. Мерил Стрип была рекордсменкой среди женщин — актрисе было 38 лет, когда ее номинировали в седьмой раз, еще в 1988 году. Стоун также стала первой женщиной, которую дважды номинировали за продюсирование и актерскую игру в одном фильме.

