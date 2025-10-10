Такого вы еще не видели: модель из Панамы в леопардовом бикини потрясла на камеру огромными ягодицами

Грейси Бон

Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — произвела фурор среди фолловеров в Instagram, опубликовав горячее видео со своего отпуска.

Красавица предстала в гламурном бикини с леопардовым принтом и завязками. Грейси наслаждалась отдыхом, бегала по пляжу, хвасталась пышными формами и игриво крутила и трясла на камеру своими огромными ягодицами, размер которых ошеломляет.

«Люблю свой целлюлит», — подписала видео модель.

Грейси Бон известна своим бодипозитивом. Она мотивирует своих подписчиков любить и принимать себя такими, какие они есть.

Напомним, ранее Грейси Бон в леопардовой юбке позировала на четвереньках, демонстрируя свою пышную пятую точку.