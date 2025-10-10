- Дата публикации
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- 237
- 1 мин
Такого вы еще не видели: модель из Панамы в леопардовом бикини потрясла на камеру огромными ягодицами
Грейси Бон обожает в купальниках хвастаться своими прелестями.
Пышнотелая модель из Панамы — Грейси Бон — произвела фурор среди фолловеров в Instagram, опубликовав горячее видео со своего отпуска.
Красавица предстала в гламурном бикини с леопардовым принтом и завязками. Грейси наслаждалась отдыхом, бегала по пляжу, хвасталась пышными формами и игриво крутила и трясла на камеру своими огромными ягодицами, размер которых ошеломляет.
«Люблю свой целлюлит», — подписала видео модель.
Грейси Бон известна своим бодипозитивом. Она мотивирует своих подписчиков любить и принимать себя такими, какие они есть.
Напомним, ранее Грейси Бон в леопардовой юбке позировала на четвереньках, демонстрируя свою пышную пятую точку.