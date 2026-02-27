- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 344
- Время на прочтение
- 1 мин
Такой ее еще не видел никто: Деми Мур в черном кожаном ансамбле стала сенсацией на показе Gucci
Она кардинально сменила имидж и доказала, что может быть настоящим хамелеоном моды.
63-летняя актриса Деми Мур ошеломила публику в Милане, ведь пришла на показ Gucci в сенсационном образе. Звезда надела черный ансамбль из кожи, который обтягивал ее стройную фигуру.
На Деми были брюки с разрезами на штанинах и куртка с воротником-спийкой на молнии. Лук она дополнила остроносыми туфлями с культовыми золотыми пряжками и черной сумкой.
Также шокировала прическа, ведь впервые за долгое время актриса появилась с каре, которое уложила в «мокрую» прическу. Вероятно она надела парик. На глазах у актрисы были солнцезащитные очки, а компанию ей составил ее собачка, которого она с собой берет на все события.
Этот образ совсем новый для Деми и такой ее еще не видел никто. Звезда отказалась от своего гламурного и женственного стиля в пользу дерзости и рок-шика. Ну и, конечно, без сомнения, что напоминала она в таком образе Тринити из культовой франшизы «Матрица».
Ранее актриса стала главной героиней короткометражного фильма Gucci «Тигр», который новый креативный директор Модного дома Демна Гвасалия презентовал публике вместо традиционного показа мод. На премьеру она пришла в золотом платье.