Шоу-бизнес
344
1 мин

Такой ее еще не видел никто: Деми Мур в черном кожаном ансамбле стала сенсацией на показе Gucci

Она кардинально сменила имидж и доказала, что может быть настоящим хамелеоном моды.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Деми Мур

Деми Мур / © Associated Press

63-летняя актриса Деми Мур ошеломила публику в Милане, ведь пришла на показ Gucci в сенсационном образе. Звезда надела черный ансамбль из кожи, который обтягивал ее стройную фигуру.

На Деми были брюки с разрезами на штанинах и куртка с воротником-спийкой на молнии. Лук она дополнила остроносыми туфлями с культовыми золотыми пряжками и черной сумкой.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Также шокировала прическа, ведь впервые за долгое время актриса появилась с каре, которое уложила в «мокрую» прическу. Вероятно она надела парик. На глазах у актрисы были солнцезащитные очки, а компанию ей составил ее собачка, которого она с собой берет на все события.

Деми Мур / © Associated Press

Деми Мур / © Associated Press

Этот образ совсем новый для Деми и такой ее еще не видел никто. Звезда отказалась от своего гламурного и женственного стиля в пользу дерзости и рок-шика. Ну и, конечно, без сомнения, что напоминала она в таком образе Тринити из культовой франшизы «Матрица».

Деми Мур / © Getty Images

Деми Мур / © Getty Images

Ранее актриса стала главной героиней короткометражного фильма Gucci «Тигр», который новый креативный директор Модного дома Демна Гвасалия презентовал публике вместо традиционного показа мод. На премьеру она пришла в золотом платье.

