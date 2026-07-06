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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
255
Время на прочтение
1 мин

Такой её ещё не видели: Вера Вонг в короткой юбке и на каблуках посетила Неделю моды

Модельерша посетила один из самых громких показов Парижа, который всегда открывает это мероприятие.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Вера Вонг

Вера Вонг / © Getty Images

Американская модельерша Вера Вонг посетила Неделю моды в Париже, где бренд Schiaparelli под руководством Дэниела Розберри представил коллекцию Haute Couture осень-зима 2026–2027.

Женщина выбрала нестандартный наряд: она надела серое короткое трикотажное платье с крупными черными цветочными элементами, украшавшими грудь. Этот образ Вонг дополнила плотными колготками и обувью на высокой платформе и каблуках.

Вера Вонг / © Getty Images

Вера Вонг / © Getty Images

Изюминками образа стали аксессуары: очки с чёрными линзами, клатч с золотой ручкой в виде руки, серьга и огромное золотое кольцо.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
255
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