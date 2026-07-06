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- Шоу-бизнес
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Такой её ещё не видели: Вера Вонг в короткой юбке и на каблуках посетила Неделю моды
Модельерша посетила один из самых громких показов Парижа, который всегда открывает это мероприятие.
Американская модельерша Вера Вонг посетила Неделю моды в Париже, где бренд Schiaparelli под руководством Дэниела Розберри представил коллекцию Haute Couture осень-зима 2026–2027.
Женщина выбрала нестандартный наряд: она надела серое короткое трикотажное платье с крупными черными цветочными элементами, украшавшими грудь. Этот образ Вонг дополнила плотными колготками и обувью на высокой платформе и каблуках.
Изюминками образа стали аксессуары: очки с чёрными линзами, клатч с золотой ручкой в виде руки, серьга и огромное золотое кольцо.
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