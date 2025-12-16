- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 301
- Время на прочтение
- 1 мин
Такой красивой она не была еще никогда: Сидни Суини в белоснежном платье ошеломила всех на красной дорожке
28-летняя голливудская актриса, которая стала одной из самых востребованных звезд современности, ошеломила красотой на премьере фильма «Служанка» в Лос-Анджелесе.
Сидни Суини вышла на красную дорожку в белоснежном платье с халтером, которое подчеркивало ее роскошную фигуру.
Наряд актрисы был от израильского бренда Galia Lahav и создан для Сидни по индивидуальному заказу. Белоснежное платье имело глубокое декольте, которое акцентировало внимание на пышной груди девушки, а также подчеркивало ее тонкую талию.
Юбка у платья была длинной и расклешенной, выполнена со складками и украшена на подоле объемными перьями. Лиф платья Свини был весь с маленькими складками, которые придавали наряду фактуру, которая делала лаконичный дизайн более интересным.
Актриса дополнила лук изысканными украшениями с бриллиантами, лаконичной прической с укладкой и макияжем с красной помадой на губах.
В фильме «Служанка» Суини снялась с Амандой Сейфрид, которая тоже вышла на красную дорожку. Актриса выбрала для мероприятия красное платье от Monse.
Также в фильме появился актер Брэндон Скленар, который ранее играл в скандальном фильме с Блейк Лайвли «Оставь, если любишь».
Фильм «Служанка» является экранизацией одноименного романа американского автора триллеров Фриды Мак-Фадден. В украинском прокате фильм — с 1 января.