- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 232
- Время на прочтение
- 1 мин
Такой мы ее еще не видели: Амаль Клуни заметили в джинсах-клеш в Милане
Голливудского актера Джорджа Клуни заметили с женой — известным адвокатом Амаль Клуни. Пара вместе прибыла в аэропорт Милана.
Абраз Амаль, которую поклонники привыкли видеть в гламурных вечерних платьях на красных дорожках, был неожиданным, ведь женщина выбрала трендовые сейчас джинсы-клеш еще и светлого оттенка с потертостями. Также Амаль надела теплый синий свитер и черное укороченное пальто с золотыми пуговицами.
Образ целостным делали аксессуары: сумка с карманами и с длинным ремешком, лаконичные украшения, очки с большими линзами и черная обувь.
Сфотографировали пару после того, как они появились 7 февраля на открытии Omega House. Мероприятие состоялось во время Зимних Олимпийских игр.