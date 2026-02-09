ТСН в социальных сетях

Такой мы ее еще не видели: Амаль Клуни заметили в джинсах-клеш в Милане

Голливудского актера Джорджа Клуни заметили с женой — известным адвокатом Амаль Клуни. Пара вместе прибыла в аэропорт Милана.

Амаль и Джордж Клуни

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Абраз Амаль, которую поклонники привыкли видеть в гламурных вечерних платьях на красных дорожках, был неожиданным, ведь женщина выбрала трендовые сейчас джинсы-клеш еще и светлого оттенка с потертостями. Также Амаль надела теплый синий свитер и черное укороченное пальто с золотыми пуговицами.

Образ целостным делали аксессуары: сумка с карманами и с длинным ремешком, лаконичные украшения, очки с большими линзами и черная обувь.

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Сфотографировали пару после того, как они появились 7 февраля на открытии Omega House. Мероприятие состоялось во время Зимних Олимпийских игр.

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни на светских мероприятиях (16 фото)

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / © Associated Press

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль и Джордж Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Джордж и Амаль Клуни / © Getty Images

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Getty Images

Амаль Клуни и Джордж Клуни / © Getty Images

