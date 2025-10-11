ТСН в социальных сетях

Такой мы ее еще не видели: Дженнифер Лопес подловили в наряди эффектной леди на съемках нового фильма

Съемки начались 10 октября в Нью-Йорке, и похоже, что это будет очень стильный фильм.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Не успела Дженнифер Лопес презентовать фильм «Поцелуй женщины паука», который продюсировала компания ее бывшего мужа Бена Аффлека, как уже приступила к новым съемкам.

Суперзвезду заметили в Нью-Йорке за работой над картиной, которая вероятно будет называться «Последняя миссис Пэрриш» (The Last Mrs Parrish), поскольку он основан на одноименном романе писательницы Лив Константейн.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Судя по первым кадрам, в фильме Лопес будет удивлять зрителей элегантностью и роскошью стиля New Look, поскольку наряд от Dior, в котором ее сфотографировали включал классический приталенный жакет с пуговицами и юбку-карандаш. Талию звезда подчеркнула черным широким поясом, перчатками и шляпой с очками.

Также внимание привлекали и другие аксессуары — прямоугольная сумка из текстурной кожи от бренда Amiri, а также туфли в стиле Мэри Джейн от Manolo Blahnik в принт «собачий зуб».

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Фильм снимают для Netflix, а создатели проекта держит важные детали в тайне. Но на даный момент известно, что это будет криминальный триллер режиссера Роберта Земекиса.

Роскошные образы Дженнифер Лопес (30 фото)

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженніфер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

