Такой мы ее еще не видели: Дженнифер Лопес подловили в наряди эффектной леди на съемках нового фильма

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Не успела Дженнифер Лопес презентовать фильм «Поцелуй женщины паука», который продюсировала компания ее бывшего мужа Бена Аффлека, как уже приступила к новым съемкам.

Суперзвезду заметили в Нью-Йорке за работой над картиной, которая вероятно будет называться «Последняя миссис Пэрриш» (The Last Mrs Parrish), поскольку он основан на одноименном романе писательницы Лив Константейн.

Судя по первым кадрам, в фильме Лопес будет удивлять зрителей элегантностью и роскошью стиля New Look, поскольку наряд от Dior, в котором ее сфотографировали включал классический приталенный жакет с пуговицами и юбку-карандаш. Талию звезда подчеркнула черным широким поясом, перчатками и шляпой с очками.

Также внимание привлекали и другие аксессуары — прямоугольная сумка из текстурной кожи от бренда Amiri, а также туфли в стиле Мэри Джейн от Manolo Blahnik в принт «собачий зуб».

Фильм снимают для Netflix, а создатели проекта держит важные детали в тайне. Но на даный момент известно, что это будет криминальный триллер режиссера Роберта Земекиса.