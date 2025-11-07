- Дата публикации
Такой мы ее еще не видели: Дженнифер Лоуренс сфотографировали папарацци в креативном наряде
Актриса выбрала минималичтичный, но очень необычный лук.
Дженнифер Лоуренс сейчас занята продвижением фильма «Умри, моя любовь», в котором сыграла вместе с Роберт Паттинсон. Поэтому актриса посещает различные интервью, кинофестивали и красные дорожки. В один из таких рабочих дней в Нью-Йорке ее заметили папарацци в очень необычном луке от бренда Lii.
Наряд был черно-белым и демонстрировал, что классическая белая футболка может быть не просто гламурной, но и креативной. Низ платья же был объемным, со складками и иллюзией.
Образ Лоуренс дополнила не менее оригинальными мюлями с большими бантами от Givenchy, несколькими украшениями и солнцезащитными очками. Над образом актрисы работал ее новый стилист Райан Хастингсон.
Напомним, что ранее Дженнифер появилась на улице в Нью-Йорке в оригинальном платье насыщенного синего цвета. Она носила наряд от бренда Fforme в сочетании с плащом такого же оттенка.