Шоу-бизнес
180
1 мин

Такой мы ее еще не видели: Дженнифер Лоуренс сфотографировали папарацци в креативном наряде

Актриса выбрала минималичтичный, но очень необычный лук.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс сейчас занята продвижением фильма «Умри, моя любовь», в котором сыграла вместе с Роберт Паттинсон. Поэтому актриса посещает различные интервью, кинофестивали и красные дорожки. В один из таких рабочих дней в Нью-Йорке ее заметили папарацци в очень необычном луке от бренда Lii.

Наряд был черно-белым и демонстрировал, что классическая белая футболка может быть не просто гламурной, но и креативной. Низ платья же был объемным, со складками и иллюзией.

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Образ Лоуренс дополнила не менее оригинальными мюлями с большими бантами от Givenchy, несколькими украшениями и солнцезащитными очками. Над образом актрисы работал ее новый стилист Райан Хастингсон.

Напомним, что ранее Дженнифер появилась на улице в Нью-Йорке в оригинальном платье насыщенного синего цвета. Она носила наряд от бренда Fforme в сочетании с плащом такого же оттенка.

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Образы актрисы Дженнифер Лоуренс на красных дорожках и в обычной жизни (19 фото)

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженніфер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Мария Грация Кьюри и Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Мария Грация Кьюри и Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженнифер Лоуренс / © Associated Press

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press

© Associated Press

Дженнифер Лоуренс в платье Marchesa на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс в платье Marchesa на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере фильма / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере фильма / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере / © Getty Images

Дженнифер Лоуренс на премьере / © Getty Images

