Джулия Робертс в мини и пальто покорила всех эффектным нарядом

Джулия Робертс / © Getty Images

Джулия Робертс выглядела сногсшибательно и довольно необычно, ведь появилась в ффектном пальто из весенне-летней коллекции бренда Libertin, на котором был изображен портрет Уильяма Шекспира. Это оригинальной и без сомнений гламурное изделие было показано на сентябрьском показе во время Недели моды в Нью-Йорке.

Актриса сочетала это черное необычное пальто с черно-белым свитером с рисунком в виде лица режиссера фильма «После охоты» Луки Гуаданьино. Это отсылка к фильму, поскольку она в настоящее время его продвигает.

Джулия Робертс / © Getty Images

Также Робертс дополнила наряд сумкой от Polene и лаковыми туфлями от Jimmy Choo. Ее волосы были уложены в высокую прическу-пучок, а на глазах она носила очки в темной оправе.

Также стилист Элизабет Стюарт, которая сотрудничает с Робертс, рассказала историю свитера звезды.

Джулия Робертс / © Getty Images

«История свитера, раз уж люди спрашивают, заключается в том, что Джулия хотела связать его в честь замечательного режиссера и актеров „После охоты“, поэтому я попросила своего друга Джеффа Веспа (который много раз фотографировал Луку) разработать его вместе со мной, а затем Джефф просто воплотил все в жизнь. Потом Джулия придумала название twinshipknits, основанное на нашем иногдам близнецовом сходстве. И да, нас ждет еще много совместных работ по созданию самых разных свитеров!», — написала она в Instagram.

Ранее в подобном свитере Робертс уже появлялась, но в Венеции. Звезда прибыла на кинофестиваль в подобном, но кардигане — спереди на нем были пуговицы.

Джулия Робертс в Венеции / © Getty Images