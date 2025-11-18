- Дата публикации
Такой мы ее еще не видели: Елена Зеленская продемонстрировала образ в жакете небесно-голубого цвета
Первая леди в онлайн-формате выступила на саммите.
Елена Зеленская онлайн приняла участие в международном саммите по демографическому будущему Европы.
Она поблагодарила первую леди Литвы Диану Науседене за организацию саммита и лидерство в этой теме, а также других коллег из Саммита первых леди и джентльменов.
"Ощущение безопасности больше всего влияет на решение дать новую жизнь. И сегодня наша страна чувствует это особенно остро.
Но если угроза со стороны России будет сохраняться, это скажется и на европейской рождаемости: ощущение тревоги не останавливается на границах", - отметила супруга президента.
Во время видеосвязи Зеленская продемонстрировала красивый нежный образ. На ней был жакет небесно-голубого цвета асимметричного кроя с воротником-стойкой и скрытыми пуговицами. К нему Елена прикрепила интересную брошь.
Свой аутфит первая леди дополнила прической с мягкими локонами, нежным макияжем и лаконичными серьгами.
Напомним, Елена Зеленская в изумрудном жакете на запах и с брошью-мапой обратилась к участникам Украинской недели в Великобритании.