Такой мы ее еще не видели: Гленн Клоуз в гламурном костюме сверкнула кружевным бюстгальтером

Гленн Клоуз / © Getty Images

Гленн Клоуз вместе с коллегами представила в Париже новый юридический драматический сериал «Все честно» (All’s Fair) на Disney+.

Гленн Клоуз, Сара Полсон, Тейяна Тейлор, Ким Кардашьян, Ниси Нэш-Беттс и Наоми Уоттс / © Getty Images

На мероприятии актриса приятно удивила своим эффектным луком с пикантным акцентом — такой мы ее еще не видели. Клоуз появилась в гламурном черном костюме оверсайз от Balmain, украшенном черными и бирюзовыми стразами и бисером. Наряд состоял из брюк-палаццо со стрелками и двубортного жакета, который она надела на черный кружевной бюстгальтер.

Гленн Клоуз / © Getty Images

Лук Гленн дополнила туфлями Christian Louboutin, сумкой, инкрустированной стразами, и черными кожаными перчатками. У нее была стильная прическа и красивый макияж с черными стрелками и розовым блеском на губах. Звезда украсила уши бриллиантовыми серьгами, а к лацкану жакета прикрепила две интересные броши в виде пантеры от Cartier.

Напомним, Гленн Клоуз на премьере «Все честно» в Лос-Анджелесе предстала в элегантном черном платье с пышной юбкой макси от Carolina Herrera.