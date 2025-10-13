Такой мы ее еще не видели: Клэр Фой привлекла внимание платьем-кейпом с огромными подплечниками

Клэр Фой / © Associated Press

Актриса Клэр Фой, которая известна в первую очередь по сериалу «Корона», посетила Лондонский кинофестиваль. Она вышла на красную дорожку по случаю премьеры фильма H Is for Hawk («Я — значит Ястреб»), снятого по мотивам мемуаров натуралиста Хелен Макдональд, опубликованных в 2014 году.

Образом Клэр решила удивить и привлечь максимально много внимания, поскольку выбрала наряд от бренда Ashi Studio из коллекции осень-зима 2025. Это было короткое платье-кейп из черного бархата с огромными подплечниками. Платье актрисы немного напоминало сердце.

Клэр Фой / © Associated Press

Подол у наряда был немного ассиметричным, а дополнила платье она капроновыми колготками, туфлями на каблуках, а также нежным макияжем, прической собранными волосами, а также множества украшений с камнями от бренда Messika.

Платье Клэр очень напомнило шубу красного цвета от Saint Laurent, которой шокировала и восхитила мир Рианна в 2016 году.

Рианна в 2016 году в трендовой шубе / © Getty Images