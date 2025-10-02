Такой мы ее еще не видели: Памела Андерсон в образе женщины-вамп привлекла внимание на фэшн-шоу

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон посетила показ коллекции весна/лето 2026 бренда Mugler, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Актриса выбрала для своего появления эффектный образ женщины-вамп в современной интерпретации. Она появилась в черном блестящем платье с длинными рукавами, акцентными острыми плечами и высоким воротником-стойкой. Наряд напоминает культовые силуэты 80-х.

Памела Андерсон / © Getty Images

Матовый металлизированный блеск ткани добавил луку драматизма и роскошного эффекта, а приталенный крой на талии подчеркнул стройную фигуру Андерсон, создав изящную линию силуэта.

Свой аутфит Памела дополнила черными замшевыми остроносыми мюлями и экстравагантными золотыми серьгами.

С недавних пор звезда имеет непривычную для нее стрижку шегги-боб. Рыжие волосы она уложила мягкими объемными волнами, которые сделали ее лук кинематографичным, добавив легкой нотки ностальгии по золотой эре глянца. И, как всегда, Памела была с минималистичным макияжем.

Напомним, Памела Андерсон на показ Tom Ford пришла в элегантном черном платье макси без бретелек и с лаконичным бантом на груди, а также в черном жакете, который накинула на плечи.