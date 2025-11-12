ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
128
1 мин

Такой мы ее еще не видели: папарацци подловили Элизабет Олсен в ярком образе с интересной деталью

Младшая сестра близняшек Эшли и Мэри-Кейт Олсен удивила своим новым выходом.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Элизабет Олсен

Элизабет Олсен / © Getty Images

Элизабет Олсен попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса приятно удивила своим ярким луком, ведь обычно она предпочитает темные цвета в своем гардеробе.

На звезде был приталенный жакет цвета индиго с голубыми вставками, большими накладными карманами и акцентной интересной темно-синей шнуровкой. Верх она сочетала с голубой юбкой миди со складками и остроносыми слингбэками бордового цвета металлик на шпильках. В руке Олсен несла коричневую кожаную сумку.

Элизабет Олсен / © Getty Images

Элизабет Олсен / © Getty Images

Элизабет сделала аккуратную укладку с легкими локонами и нежным макияжем.

Напомним, Элизабет Олсен посетила специальный показ фильма "Вечность" в красном платье с воланами от бренда Miu Miu.

128
