Такой мы ее еще не видели: папарацци подловили Элизабет Олсен в ярком образе с интересной деталью

Элизабет Олсен / © Getty Images

Элизабет Олсен попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса приятно удивила своим ярким луком, ведь обычно она предпочитает темные цвета в своем гардеробе.

На звезде был приталенный жакет цвета индиго с голубыми вставками, большими накладными карманами и акцентной интересной темно-синей шнуровкой. Верх она сочетала с голубой юбкой миди со складками и остроносыми слингбэками бордового цвета металлик на шпильках. В руке Олсен несла коричневую кожаную сумку.

Элизабет Олсен / © Getty Images

Элизабет сделала аккуратную укладку с легкими локонами и нежным макияжем.

Напомним, Элизабет Олсен посетила специальный показ фильма "Вечность" в красном платье с воланами от бренда Miu Miu.