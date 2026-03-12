- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 148
- Время на прочтение
- 1 мин
Такой мы ее еще не видели: рэперша Lizzo удивила элегантным образом в платье цвета марсала
37-летняя рэп-исполнительница изменила свой дерзкий стиль на женственный и элегантный.
Папарацци застали рэпершу Lizzo возле студии CBS в Нью-Йорке. Артистка приятно удивила своим новым элегантным и очень женственным аутфитом. Такой мы ее еще не видели, ведь обычно рэп-исполнительница носит откровенные наряды и любит мини.
В этот же раз Lizzo надела вечернее платье без бретелек цвета марсала. Сверху она накинула коричневый меховой паллантин. Обута она была в коричневые остроносые туфли на шпильках.
Рэперша надела парик светлого оттенка, сделала макияж с коричневой помадой и длинный белый маникюр с декором. В ушах у нее были длинные серьги, а на руках — разноцветные браслеты и кольца.
Напомним, Lizzo на шоу «Поздней ночи с Сетом Майерсом» в Нью-Йорке пришла в кожаном корсете со змеиным принтом и кожаных брюках-палаццо шоколадного цвета.