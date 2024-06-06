Такой мы ее еще не видели: Сара Джессика Паркер на съемках в необычном луке

Звезда "Секса в большом городе" опять под прицелом папарацци.

59-летняя Сара Джессика Паркер продолжает работу над третьим сезоном сериала "И просто так…", съемки которого начались в Нью-Йорке в мае. Звезда появилась на съемочной площадке в новом образе - белом комбинезоне в черный принт.

Этот наряд Паркер и ее команда стилистов дополнили джинсовым жакетом и черными туфлями на каблуках в стиле Мэри Джейн. Шею актрису украшало голубое ожерелье, а на лице был макияж.

Также необычно то, что Саре Джессике сделали новую прическу - объемный хвост на один бок. Ранее такую прическу ее экранный персонаж не носил.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Несколькими кадрами со съемок Сара Джессика поделилась на своей странице Instagram.

Интересно и то, что жакет актриса надела после того, как днем ранее была замечена в стильной джинсовой юбке, которую носила в сочетании с бежевым лонгсливом с глубоким декольте. Туфли на ней были такие же, но белого цвета.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

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