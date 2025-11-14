ТСН в социальных сетях

Такой мы ее еще не видели: Сидни Суини блистала перед фотографами в дерзком образе

Винтажное платье и новая укладка произвели фурор, поскольку обычно актриса такие образы не выбирала.

Сидни Суини

Сидни Суини / © Associated Press

Голливудская красавица Сидни Суини, личная жизнь которой сейчас бурно обсуждается из-за ее нового романа с миллионером, опять вышла в свет. Без актрисы в последнее время не проходит ни одно мероприятие, поэтому не удивительно, что она оказалась среди гостей GQ «Человек года», которое проходило в Лос-Анджелесе.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни надела на красную дорожку элегантное, но провокационное облегающее платье с простым кроем, но смелым вырезом, который подчеркивал грудь.

Ее наряд был из коллекции осень-зима 1995 года Модного дома Versace. То есть это платье создано еще основателем легендарного итальянского бренда.

Платье было обтягивающий и длинным, сшитым из бархатной ткани. Дополнила Сидни этот наряд чокером на шее, матовым макияжем и новой укладкой с «мокрым» эффектом. Прическа актрисы стала хитом вечера, ведь это был необычный для нее стиль, который резко контрастировал с идеальными укладками, которые она демонстрировала на публике ранее.

Сидни Суини / © Associated Press

Сидни Суини / © Associated Press

Актриса в последнее время любит удивлять публику не только прическами, но нарядами, ведь также на одном из недавних своих появлений блистала в прозрачном платье.

Образы актрисы Сидни Суини

Сидни Суини_1 / © Associated Press

