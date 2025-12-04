ТСН в социальных сетях

Такой она еще не была: Дженнифер Лопес надела на красную дорожку необычный наряд, но с пикантной деталью

Американская поп-дива и актриса появилась на гала-концерте «Женщины в индустрии развлечений» от The Hollywood Reporter в очень нетипичном для себя наряде.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес вышла на красную дорожку мероприятия в коричневом костюме от бренда Harith Hashim, который включал жакет и юбку-карандаш длины миди. Наряд был нетипичным для звезды из-за его длины и делового стиля, хотя пикантности Лопес добавила, когда надела жакет на голое тело, акцентировав таким образом внимание на декольте.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Также звезда дополнила свой ансамбль сумкой из текстурной кожи от Tyler Ellis и украшениями от Hearts on Fire — золотыми чокерами с камнями. Волосы она распустила, а на лице сделала любимый макияж в коричневой гамме и с блеском на губах. А вот обувь Лопес на этот раз выбрала очень лаконичную, поскольку обула удобные замшевые туфли бежевого цвета.

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Дженнифер Лопес / © Associated Press

Также Лопес не так давно демонстрировала еще один образ в костюме с юбкой — ее заметили в Нью-Йорке за работой над картиной, которая, вероятно, будет называться «Последняя миссис Перриш» (The Last Mrs Parrish), поскольку она основана на одноименном романе писательницы Лив Константейн. Судя по первым кадрам, в фильме Лопес будет удивлять зрителей элегантностью и роскошью стиля New Look, поскольку наряд от Dior, в котором ее сфотографировали, включал классический приталенный жакет с пуговицами и юбку-карандаш. Талию звезда подчеркнула черным широким поясом, перчатками и шляпой

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

