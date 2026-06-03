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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Такой она еще не была: Дженнифер Лопес прогулялась по городу в кружеве, и это было оригинально

Благодаря этому наряду звезда привлекла максимум внимания к своим ногам.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес снова продемонстрировала, что легко способна превратить улицы Нью-Йорка в подиум. Известная американская дива привлекла внимание своим новым образом, который выбрала для промотура, к фильму «Офисный роман».

Лопес сфотографировали, когда она выходила из отеля. Актриса была одета в блузу с бантом на шее и черное бархатное платье-жакет на пуговицах. Этот лук звезда дополнила капроновыми лосинами из кружева, которые эффектно подчеркивали ее ноги, а также синей сумкой Hermes Kelly из кожи рептилии.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Это ее появление на публике состоялось впоследствии после того как она позировала фотографам в платье от украинского бренда Anna October.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
158
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