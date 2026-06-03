Такой она еще не была: Дженнифер Лопес прогулялась по городу в кружеве, и это было оригинально

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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Дженнифер Лопес снова продемонстрировала, что легко способна превратить улицы Нью-Йорка в подиум. Известная американская дива привлекла внимание своим новым образом, который выбрала для промотура, к фильму «Офисный роман».

Лопес сфотографировали, когда она выходила из отеля. Актриса была одета в блузу с бантом на шее и черное бархатное платье-жакет на пуговицах. Этот лук звезда дополнила капроновыми лосинами из кружева, которые эффектно подчеркивали ее ноги, а также синей сумкой Hermes Kelly из кожи рептилии.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Это ее появление на публике состоялось впоследствии после того как она позировала фотографам в платье от украинского бренда Anna October.

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Дженнифер Лопес / © Getty Images

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