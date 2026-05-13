Такой она еще не была: Джиллиан Андерсон ошеломила образом на фотоколле в Каннах

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Реклама

Звезда культового сериала «Совершенно секретно» Джиллиан Андерсон появилась на мероприятии в рамках Каннского кинофестиваля — фотоколле посвященном фильму «Подростковый секс и смерть в лагере Миазма». В картину актриса сыграла одну из ролей и его презентуют в секции «Особый взгляд».

Джиллиан надела элегантное платье-футляр от Miu Miu из коллекции весна-лето 2022, которое было выполнено в трендовом оттенке сливочного масла и имело изысканные цветочные аппликации.

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Образ Джиллиан дополнила босоножками винного оттенка на каблуках и лаконичным макияжем.

Реклама

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Однако главной изюминкой образа актрисы стала прическа, ведь волосы ей стилисты вложили в роскошные объемные локоны, которые невероятно подходили звезде.

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Это появление актрисы на мероприятии состоялось после того, как она попробовала себя в качестве модели на подиуме. Андерсон продемонстрировала платье из коллекции Miu Miu осень-зима 2026-2027 в Париже.

Джиллиан Андерсон на показе / © Associated Press

Новости партнеров