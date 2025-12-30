- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 1 мин
Такой вы ее еще не видели: образ актрисы Кейт Бланшетт с короткими черными волосами
Прическа оскароносной звезды была совершенно необычной, ведь зачастую она носит только белые волосы.
В 2000 году актриса австралийского происхождения Кейт Бланшетт посетила особое светское мероприятие — 15-й ежегодный American Cinematheque Ball, который проводился в честь Брюса Уиллиса.
На красной дорожке звезда предстала в белоснежном платье с обнаженной спиной и халтером, который был выполнен из крупных кристаллов и бусин, спадавших на спину актрисы, как ожерелье. Также на пояснице платье украшала небольшая драпировка, а вот спереди наряд был полностью однотонным.
Свой вечерний образ актриса дополнила браслетом, который повторял дизайн халтера на платье, босоножками на каблуках и небольшой сумкой в винтажном стиле. Однако главным акцентом лука все же стал парик с черными волосами, который актриса решила надеть.
Сама Кейт отметила в интервью Allure: «Я похожа на Элизабет Тейлор в старших годах».