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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

"Таку як ти": Павел Зибров презентовал чувственную песню — откровенную историю зрелой любви

На создание композиции народного артиста Украины вдохновила его супруга Марина.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Павел Зибров

Павел Зибров

Павел Зибров растрогал своих поклонниц новой песней «Таку як ти», где каждая нота окутана нежностью, любовью и восхищением. Она о той единственной, с которой пройдены годы счастья, силы и вдохновения, которую не хочется менять, потому что она — лучшая, какая есть.

Павел Зибров

Павел Зибров

Уже более 30 лет артист в счастливом браке с женой Мариной, и именно этот опыт стал основой песни.

«Я всю жизнь искал одну, такую как ты» — не просто красивые слова, а итог длинного пути. В композиции нет пафоса — лишь теплая нежность и выдержавшая время сила зрелой любви.

Павел Зибров

Павел Зибров

Премьера состоялась ко Дню матери, песня уже доступна на всех цифровых платформах, а концертное видео — на официальном YouTube-канале Павла Зиброва.

Напомним, Павел Зибров осуществил мечту видеографа Reuters, находившегося в коме после ранения в Краматорске.

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Дата публикации
Количество просмотров
120
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