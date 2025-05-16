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- Шоу-бизнес
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"Таку як ти": Павел Зибров презентовал чувственную песню — откровенную историю зрелой любви
На создание композиции народного артиста Украины вдохновила его супруга Марина.
Павел Зибров растрогал своих поклонниц новой песней «Таку як ти», где каждая нота окутана нежностью, любовью и восхищением. Она о той единственной, с которой пройдены годы счастья, силы и вдохновения, которую не хочется менять, потому что она — лучшая, какая есть.
Уже более 30 лет артист в счастливом браке с женой Мариной, и именно этот опыт стал основой песни.
«Я всю жизнь искал одну, такую как ты» — не просто красивые слова, а итог длинного пути. В композиции нет пафоса — лишь теплая нежность и выдержавшая время сила зрелой любви.
Премьера состоялась ко Дню матери, песня уже доступна на всех цифровых платформах, а концертное видео — на официальном YouTube-канале Павла Зиброва.
Напомним, Павел Зибров осуществил мечту видеографа Reuters, находившегося в коме после ранения в Краматорске.