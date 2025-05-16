"Таку як ти": Павел Зибров презентовал чувственную песню — откровенную историю зрелой любви

Павел Зибров

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Павел Зибров растрогал своих поклонниц новой песней «Таку як ти», где каждая нота окутана нежностью, любовью и восхищением. Она о той единственной, с которой пройдены годы счастья, силы и вдохновения, которую не хочется менять, потому что она — лучшая, какая есть.

Павел Зибров

Уже более 30 лет артист в счастливом браке с женой Мариной, и именно этот опыт стал основой песни.

«Я всю жизнь искал одну, такую как ты» — не просто красивые слова, а итог длинного пути. В композиции нет пафоса — лишь теплая нежность и выдержавшая время сила зрелой любви.

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Павел Зибров

Премьера состоялась ко Дню матери, песня уже доступна на всех цифровых платформах, а концертное видео — на официальном YouTube-канале Павла Зиброва.

Напомним, Павел Зибров осуществил мечту видеографа Reuters, находившегося в коме после ранения в Краматорске.