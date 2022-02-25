"Там живут невинные люди": модель Приянка Чопра призвала мир помочь Украине

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. В тот же день после 5 часов утра были слышны взрывы в Киеве в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городах страны.

Многие украинские и зарубежные знаменитости выступили против агрессии РФ и преступлений, которые они совершают на территории суверенной Украины. Свои слова поддержки узе опубликовали Арнольд Шварценеггер, Фрида Аасен и Стивен Спилберг. Также поддержать Украину попросила модель и актриса Приянка Чопра. Она попыталась привлечь внимание людей к кризису и поделилась публикацией в Instagram, и призвала помочь гражданам Украины в это трудное время.

"Ситуация, которая разворачивается в Украине, ужасает. Невинные люди, живущие в страхе за свою жизнь и жизнь своих близких, пытаясь сориентироваться в неопределенности ближайшего будущего.

Трудно понять, как в современном мире это могло перерасти в такую катастрофическую точку, но это важный момент, который отразится на всем мире. В этой зоне боевых действий живут невинные жизни. Они такие же, как ты и я. Вот больше информации по ссылке в моей биографии о том, как помочь народу Украины", - написала звезда.

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