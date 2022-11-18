TamerlanAlena представили трек о силе любви

TamerlanAlena представили новый трек "Кохай". Она – о вере и любви в сердце, которые заставляют продолжать жить дальше. Это песня-пожелание безусловных, искренних эмоций в настоящее время, которые так необходимы всем украинцам сейчас.

"Вера, любовь и надежда — сила, которой может гордиться каждый украинец. Мы должны держать эти чувства в своих сердцах, чтобы выдержать и иметь возможность бороться дальше. Важно сохранить вот это тепло внутри, которое согреет в самые тяжелые дни зимы", — рассказывают артисты.

В сингле "Кохай" TamerlanAlena продемонстрировали свое фирменное звучание в стиле дип-хаус. Артисты уверены, что их трек вылечит внутренние переживания и поможет найти безопасное место в своем сердце в это ужасное время.

Дуэт не понаслышке знает, как любовь спасает в сложные времена. Как и многим украинским семьям, в начале полномасштабной войны паре пришлось разъехаться ради безопасности.

Тамерлан вступил в ряды территориальной обороны и вместе с ВСУ защищал родную землю с оружием в руках. Певец находился в самых горячих точках Киевской области — вместе с армией отражал атаки кафиров и осуществлял эвакуацию населения.

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