Танцевали и дурачились: экс-"Холостяк" Михаил Заливако с девушкой повеселились на фестивале Atlas Weekend

Михаил Заливако с Анной Богдан отлично провели время на музыкальном фестивале.

Одна из самых романтичных пар украинской светской жизни – главный герой 11-го сезона шоу "Холостяк" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан – посетили самое популярное место на данный момент для отдыха - музыкальный фестиваль Atlas Weekend.

Влюбленные пришли посмотреть на выступление любимых артистов и пофотографироваться.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

Аня была в отличном настроении и полна сил, поэтому не сдерживала себя и танцевала от души, а Миша ее снимал и показывал видео в своем Instagram Stories.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

Больше всего девушке понравились зажигательные песни Верки Сердючки, под которые она безудержно веселилась, пела и танцевала.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

Анна была одета в малиновый кроп-топ, белые шорты, белую рубашку, которую потом сняла, и леопардово-белые кроссовки. А Михаил – в футболку лавандового оттенка, темные шорты и кроссовки.

Пара отлично провела время и зарядилась музыкальной энергетикой.

Михаил Заливако и Анна Богдан / Instagram Михаила Заливако

Ранее Atlas Weekend посетила финалистка шоу "Холостяк-11" Юлия Бельченко "Зайка". Она продемонстрировала там романтический аутфит в белом ажурном мини-платье.

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