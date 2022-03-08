Танцор Максим Чмерковский чувствует угрызения совести за бегство во время войны из Украины, и готов искупить свой поступок

Танцор Максим Чмерковский чувствует угрызения совести за бегство во время войны из Украины, и готов искупить свой поступок

Профессиональный американский танцор и хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский, недавно публично рассказал, как на прошлой неделе убежал из Украины из-за жестокого нападения России. Сейчас мужчина ищет способы помочь украинцам удаленно.

В интервью Good Morning America танцор рассказал, что чувствует сильную вину из-за того, что уехал, тем более что был единственным мужчиной в поезде, полном женщин и детей.

Теперь Чмерковский подвергся жесткой критике за то, что сам пришел к журналистам, чтобы рассказать о своем бегстве да еще и в таких подробностях. О том, как он бежал в поезде в то время, как другие мужчины остаются, чтобы воевать.

42-летний Чмерковский находился в Украине по работе, когда 24 февраля началась война, Россия вражески напала на Украину. Он бежал из Киева на поезде с женщинами и детьми, вернувшись в США на прошлой неделе, пишет Daily Mail.

Профессиональный танцовщик имеет украинское и американское гражданство. Сейчас он занимается онлайн-сбором средств для оказания помощи Украине и говорит, что хочет вернуться в Польшу, чтобы помочь , после того как в последние несколько дней почувствовал себя очень плохо из-за того, что сбежал.

Однако критики раскритиковали танцовщика за его бегство, другие говорят, что понимают его решение. Сейчас Максим и его жена Пета организовали в Instagram сбор средств для Украины.

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