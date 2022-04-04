Танцы на крови: Большой театр собирает деньги семьям российских военных

Президент России Владимир Путин выступает с речью на новогоднем гала-концерте в Большом театре в Москве 26 декабря 2019 года / Getty Images

Если российскому оккупанту не удалось довезти украденную в Буче, например, мясорубку до дома, до семьи, на помощь его родным и близким придет "великая русская культура" и искусство. В частности, артисты балета Большого театра.

Как сообщается в российской прессе, в Большом театре в субботу, 2 апреля, представили знаменитый балет Хачатуряна "Спартак".

"Все сборы театр направит семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Этой постановкой Большой дал старт всероссийской благотворительной акции "Открытый занавес", - пишут пропагандисты. Более того, далее к "благотворительным мероприятиям" присоединятся и другие федеральные и региональные учреждения России. Возможно, также участие в акции частных театров.

В некоторых источниках говорится также, что часть денег от продажи билетов пойдет "на помощь беженцам из ДНР и ЛНР".

Так что, если вы вдруг забыли, что в России "народ и армия" всегда едины или продолжаете быть очарованы русской литературой, музыкой Прокофьева или изящным танцем русских балерин, не забывайте, что за Достоевским, как правило, едут танки, а русские балерины без зазрения совести танцуют на крови.

Хотя, как мы теперь знаем, и не все. Например, прима Большого Ольга Смирнова после начала широкомасштабного вторжения в Украину покинула и театр и страну-агрессора.

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