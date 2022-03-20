"Танец для Украины": в самом большом театре Лондона прошел благотворительный концерт

"Танец для Украины": в самом большом театре Лондона прошел благотворительный концерт

Около 20 танцоров знаменитых артистов балета получили бурные аплодисменты переполненного зала лондонского театра Колизей на гала-концерте «Танец для Украины».

В субботу, 19 марта в самом большом театре Лондона в Колизее состоялся концерт артистов балета "Танец для Украины", все средства от продажи билетов были направлены для гуманитарной помощи украинцам.

Иван Путров и румынская балерина Алина Кожокару / Getty Images

Организатором мероприятия выступил бывший премьер лондонского Королевского балета заслуженный артист Украины Иван Путров и румынская балерина Алина Кожокару.

Иван Путров и румынская балерина Алина Кожокару / Getty Images

В интервью Reuters Иван Путров сказал:

«У нас так много близких в Украине. Мы не могли просто сидеть дома и смотреть новости, мы хотели что-то сделать».

Напомним, что ранее прима Большого театра осудила войну в Украине и покинула Россию. Также агрессию против украинцев осудил и легендарный танцовщик Михаил Барышников.