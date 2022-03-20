"Танец для Украины": в самом большом театре Лондона прошел благотворительный концерт

Около 20 танцоров знаменитых артистов балета получили бурные аплодисменты переполненного зала лондонского театра Колизей на гала-концерте «Танец для Украины».
В субботу, 19 марта в самом большом театре Лондона в Колизее состоялся концерт артистов балета "Танец для Украины", все средства от продажи билетов были направлены для гуманитарной помощи украинцам.
Организатором мероприятия выступил бывший премьер лондонского Королевского балета заслуженный артист Украины Иван Путров и румынская балерина Алина Кожокару.
В интервью Reuters Иван Путров сказал:
«У нас так много близких в Украине. Мы не могли просто сидеть дома и смотреть новости, мы хотели что-то сделать».
Напомним, что ранее прима Большого театра осудила войну в Украине и покинула Россию. Также агрессию против украинцев осудил и легендарный танцовщик Михаил Барышников.