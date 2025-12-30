Танцевали и пили «Апероль»: Венсан Кассель с возлюбленной-моделью Нарой Баптистой отдохнули на яхте

Нара Баптиста

29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста опубликовала в своем Instagram фото и видео с отдыха на яхте в компании своего возлюбленного — 59-летнего актера Венсана Касселя.

Девушка в шоколадном бикини, с чокером на шее и в солнцезащитных очках позировала на борту яхты. Судя по фото, пара весело провела время — они загорали, плавали, пили коктейли и танцевали.

Нара Баптиста и Венсан Кассель

Отметим, 7 января этого года Нара впервые стала мамой — она родила сына от Касселя, с которым встречается с 2023-го. Мальчику дали имя Каэтано. На одном из фото малыш запечатлен у мамы на руках, они наблюдают за Венсаном, который катается на доске.

Нара Баптиста с сыном и Венсан Кассель

Если для модели это первый ребенок, то для актера — четвертый, он воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.

Ранее, напомним, Нара Баптиста сверкнула фигурой в пикантном топе из бисера. Модель продемонстрировала смелый образ в Сети.