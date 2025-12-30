- Дата публикации
Танцевали и пили «Апероль»: Венсан Кассель с возлюбленной-моделью Нарой Баптистой отдохнули на яхте
Пара показала видео и фото с совместного отдыха.
29-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста опубликовала в своем Instagram фото и видео с отдыха на яхте в компании своего возлюбленного — 59-летнего актера Венсана Касселя.
Девушка в шоколадном бикини, с чокером на шее и в солнцезащитных очках позировала на борту яхты. Судя по фото, пара весело провела время — они загорали, плавали, пили коктейли и танцевали.
Отметим, 7 января этого года Нара впервые стала мамой — она родила сына от Касселя, с которым встречается с 2023-го. Мальчику дали имя Каэтано. На одном из фото малыш запечатлен у мамы на руках, они наблюдают за Венсаном, который катается на доске.
Если для модели это первый ребенок, то для актера — четвертый, он воспитывает еще трех дочерей. Деву и Леони Кассель ему родила его бывшая жена — актриса Моника Беллуччи, а дочь Амазони — модель Тина Кунаки.
