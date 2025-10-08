- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 203
- Время на прочтение
- 1 мин
Танцевальный хит осени: Павел Зибров презентовал зажигательную песню Disco Zibrembo
Народный артист Украины, амбассадор усов и хорошего настроения порадовал поклонников новым синглом.
Павел Зибров презентовал новый трек Disco Zibrembo — яркий, зажигательный, дерзкий и по-настоящему танцевальный саундтрек осени.
В композиции сочетались легкие ритмы с оттенком латинского драйва, создающие атмосферу праздника и беззаботности. Песня заряжает энергией с первых секунд, дарит позитив и желание танцевать.
В роли Зибрембо артист снова демонстрирует свой фирменный стиль, самоиронию и харизму, оставаясь амбассадором улыбок, любви к жизни и хорошего настроения даже в непростые времена.
Песня уже доступна на всех стриминговых платформах, а концертное видео на официальном YouTube канале артиста.
Напомним, Павел Зибров презентовал чувственную песню «Такую как ты» — откровенную историю зрелой любви.