Тарас Тополя показал картины художника-ветерана АТО

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя поделился с подписчиками картинами украинского художника с Полтавщины Юрия Шаповала.

В своих работах художник часто изображает Шевченка, поэтому то, что музыкант поделился подборкой этих работ в день рождения Кобзаря, было очень символично. Также Тополя отметил, что у него дома есть несколько работ художника.

Читайте также: