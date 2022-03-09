Тарас Тополя показал картины художника-ветерана АТО

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя поделился с подписчиками картинами украинского художника с Полтавщины Юрия Шаповала.
В своих работах художник часто изображает Шевченка, поэтому то, что музыкант поделился подборкой этих работ в день рождения Кобзаря, было очень символично. Также Тополя отметил, что у него дома есть несколько работ художника.
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