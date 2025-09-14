ТСН в социальных сетях

Тарас Цимбалюк, Даша Квиткова и экс-супруг Ани Лорак: знаменитости в стильных луках позировали на фэшн-ивенте

Селебрити пришли посмотреть на новую коллекцию дизайнера Светланы Готочкиной.

Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк

Феерический показ украинского бренда GOT'S LABEL состоялся еще на прошлой неделе, но о нем говорят до сих пор. Гости мероприятия были в восторге от показа новой коллекции "Терминал" осень-зима 2025 дизайнера Светланы Готочкиной, который прошел на креативной локации - в Музее авиации. Модели дефилировали по крылу самолета - это было потрясающе.

Фэшн-ивент посетило немало знаменитостей. Среди них были: блогер Даша Квиткова, актриса Ольга Сумская с дочерью, актриса Наталка Денисенко, хореограф Евгений Кот и его жена - гимнастка Наталья Татаринцева, хореограф Макс Леонов, юморист Юрий Ткач, балерина Кристина Шишпор, бывший муж Ани Лорак - турецкий бизнесмен Мурат Налкакиоглу, Тимур Мирошниченко, который был ведущим мероприятия, и другие.

Даша Квиткова

Ольга Сумская с дочерью Анной Борисюк

Наталка Денисенко

Евгений Кот и Наталья Татаринцева

Макс Леонов

Светлана Готочкина, Юрий Ткач с женой Викторией

Кристина Шишпор

Мурат Налкакиоглу, Светлана Готочкина, Геннадий Витер

Тимур Мирошниченко

Больше всего всех приятно удивило появление на подиуме актера, главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк-14" и экс-бойфренда Светланы Готочкиной - Тараса Цымбалюка.

Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк

Светлана Готочкина и Тарас Цимбалюк

Наталка Денисенко, Светлана Готочкина, Тарас Цимбалюк, Ольга Сумская, Анна Борисюк

Кристина Горняк

Олимпия Вайтмусташ

Юлия Ермолаева

Янис Степаненко

