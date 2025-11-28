Тарас Цимбалюк не появился на церемонии роз на шоу "Холостяк: в чем причина

Тарас Цимбалюк

В седьмом выпуске романтического реалити-шоу «Холостяк-14» главный герой Тарас Цимбалюк не появился на церемонии роз.

Вместо него к участницам вышел ведущий проекта Григорий Решетник. Он сообщил девушкам, что Тарас не сможет быть на церемонии, потому что ему стало плохо.

«Тарас на эту церемонию роз не придет», — сказал Григорий.

Накануне церемонии Тарас позвонил Григорию и сказал: «Мне очень плохо, я вызвал „скорую“, передай девушкам».

«Скорая» приехала к холостяку и оказывала ему помощь в то время.

Каждая из девушек записала для Цимбалюка видео со словами поддержки.

Ведущий сказал, что пятеро из участниц получат сегодня розы, а двое из них — Ольга Дзундза и Оксана Шанюк — идут в следующем выпуске с Тарасом на свидание «на вылет».

Во время этой церемонии роз все девушки — семеро — остались в проекте и продолжили борьбу за сердце Тараса.

Напомним, во время индивидуального общения Тарас Цимбалюк неожиданно отправил домой одну из участниц.