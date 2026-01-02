Тарас Цимбалюк признался, что именно он написал Ирине Пономаренко, с которой попрощался за шаг до финала

Ирина Пономаренко и Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк во время специального выпуска «Холостяк. Жизнь после проекта» признался, что после завершения реалити-шоу писал модели Ирине Пономаренко, с которой попрощался за шаг до финального выбора.

Актер сказал, что написал девушке, чтобы обсудить публикацию совместного поста, который касался проекта. А потом они спросили друг у друга, как дела.

Кроме того, Цимбалюк поделился, что в Ирине его заинтересовало то, что она имела смелость быть собой в проекте, несмотря на то, что ее снимали. Он добавил, что ему было очень трудно принять решение попрощаться с Ирочкой за шаг до финала.

Ирина, в свою очередь, призналась, что была счастлива рядом с актером и для нее их история стала ценным опытом.

«У меня были чувства. Мне было кайфово. Я была с Тарасом счастливой. Я и так счастлива, а с ним я была еще счастливее. Это все было очень ценно для меня», — сказала модель.

Ирина Пономаренко

Она отметила, что после проекта они с Тарасом остались в нормальных отношениях.

«Я пришла на проект построить семью. И Тарас меня не выбрал. А значит благодаря этому проекту меня увидит мой будущий муж», — подытожила Ирина.

