- Категория
- Шоу-бизнес
Тарас Цимбалюк впервые после завершения шоу "Холостяк" появился на мероприятии в Киеве
Актер побывал на премьере украинского фильма, в котором сыграл эпизодическую роль.
Тарас Цимбалюк впервые после завершения проекта "Холостяк-14", в котором он был главным героем, посетил публичное мероприятие. Актер побывал на премьернрм показе украинской романтической комедии "Испытательный срок", которая выходит в кинотеатрах 8 января. Тарас сыграл в фильме эпизодическую роль.
Цимбалюк появился на ивенте в образе в стиле кэжуал. На нем был черный свитер с высокой горловиной и молнией-застежкой, белая футболка и синие джинсы с поясом Louis Vuitton.
Напомним, Тарас Цимбалюк признался, что именно он написал Ирине Пономаренко, с которой попрощался за шаг до финала шоу "Холостяк".