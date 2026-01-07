ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
263
1 мин

Тарас Цимбалюк впервые после завершения шоу "Холостяк" появился на мероприятии в Киеве

Актер побывал на премьере украинского фильма, в котором сыграл эпизодическую роль.

Алина Онопа
Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк впервые после завершения проекта "Холостяк-14", в котором он был главным героем, посетил публичное мероприятие. Актер побывал на премьернрм показе украинской романтической комедии "Испытательный срок", которая выходит в кинотеатрах 8 января. Тарас сыграл в фильме эпизодическую роль.

Творческая команда фильма "Испытательный срок"

Творческая команда фильма "Испытательный срок"

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Цимбалюк появился на ивенте в образе в стиле кэжуал. На нем был черный свитер с высокой горловиной и молнией-застежкой, белая футболка и синие джинсы с поясом Louis Vuitton.

Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк

Напомним, Тарас Цимбалюк признался, что именно он написал Ирине Пономаренко, с которой попрощался за шаг до финала шоу "Холостяк".

