- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 543
- Время на прочтение
- 1 мин
Тарас Цимбалюк засветился в Буковеле с финалисткой "Холостяка-14" Анастасией Половинкиной
Тараса Цимбалюка сфотографировали в компании участницы проекта, которую он не выбрал в финале.
Тарас Цимбалюк вместе с друзьями празднует Новый год в Буковеле. И сегодня, 1 января, актер засветился в компании финалистки реалити-шоу "Холостяк-14" Анастасии Половинкиной, которую он не брал в финале.
Судя по фото, Тарас и Настя находятся в хороших отношениях. Они улыбались и выглядели радостно.
Интересно то, что сам Тарас сделал в Instagram репосты сториз своих друзей Романа Крохина и Елены Светлицкой, которые их сфотографировали.
Роман также сделал пост в Threads с фото Тараса и Насти, подписав его: "Цимбалюк и Настя вместе, ураааа) Буковель".
К слову, победительница "Холостяка-14" Надин Головчук также сейчас находится в Буковеле. А накануне она показалась в Instagram Stories со слезами на глазах.
А уже завтра, 2 января, на пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта» мы узнаем в каких отношениях после проекта Тарас Цимбалюк и Надин Головчук.