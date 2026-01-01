ТСН в социальных сетях

Тарас Цимбалюк засветился в Буковеле с финалисткой "Холостяка-14" Анастасией Половинкиной

Тараса Цимбалюка сфотографировали в компании участницы проекта, которую он не выбрал в финале.

Алина Онопа
Тарас Цимбалюк и Анасатсия Половинкина

Тарас Цимбалюк и Анасатсия Половинкина

Тарас Цимбалюк вместе с друзьями празднует Новый год в Буковеле. И сегодня, 1 января, актер засветился в компании финалистки реалити-шоу "Холостяк-14" Анастасии Половинкиной, которую он не брал в финале.

Судя по фото, Тарас и Настя находятся в хороших отношениях. Они улыбались и выглядели радостно.

Тарас Цимбалюк и Анасатсия Половинкина

Тарас Цимбалюк и Анасатсия Половинкина

Интересно то, что сам Тарас сделал в Instagram репосты сториз своих друзей Романа Крохина и Елены Светлицкой, которые их сфотографировали.

Тарас Цимбалюк и Анасатсия Половинкина

Тарас Цимбалюк и Анасатсия Половинкина

Тарас Цимбалюк и Анасатсия Половинкина

Тарас Цимбалюк и Анасатсия Половинкина

Роман также сделал пост в Threads с фото Тараса и Насти, подписав его: "Цимбалюк и Настя вместе, ураааа) Буковель".

К слову, победительница "Холостяка-14" Надин Головчук также сейчас находится в Буковеле. А накануне она показалась в Instagram Stories со слезами на глазах.

А уже завтра, 2 января, на пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта» мы узнаем в каких отношениях после проекта Тарас Цимбалюк и Надин Головчук.

