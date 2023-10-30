Тайна раскрыта: Пэрис Хилтон назвала имя дизайнера своего канонического платья-кольчуги

В 2002 году светская тусовщица Пэрис Хилтон очень масштабно отпраздновала свое совершеннолетие. Тогда девушка организовала вечеринки в пяти крупных городах: Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Самой запоминающейся из них стала вечеринка в Лондоне, на которую гламурная модница пришла в серебряном мини-платье-кольчуга, усыпанном стразами. Наряд имел глубокое декольте, а сбоку на бедре у платья был высокий разрез. Свой образ Пэрис тогда дополнила розовыми босоножками, квадратной сумкой и широким сверкающим чокером. На голове у Пэрис было несколько заколок в виде бабочек, которые были безумно популярны в нулевые.

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Этот образ стал в результате культовым и сама Пэрис его неоднократно повторяла в разных интерпретациях. Однако длительно время ходили разные предположения, кто автор этого гламурного наряда Хилтон и вот, спустя 21 год она назвала его имя. Как оказалось создал платье британский дизайнер Джулиен МакДональд. Об этом Пэрис рассказала в интервью Vogue.

"Я люблю Джулиена, он такой невероятный дизайнер, поэтому когда он пригласил меня принять участие в его показе, я сразу же влюбилась и сказала: "Мне нужно надеть это на свой день рождения"", - сказала Пэрис и отметила, что считает, что каждая девушка должна надеть это платье на свой день рождения.

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