Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Тайна раскрыта: Пэрис Хилтон назвала имя дизайнера своего канонического платья-кольчуги

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
255
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тайна раскрыта: Пэрис Хилтон назвала имя дизайнера своего канонического платья-кольчуги

Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Это платье стало фишкой знаменитости.

В 2002 году светская тусовщица Пэрис Хилтон очень масштабно отпраздновала свое совершеннолетие. Тогда девушка организовала вечеринки в пяти крупных городах: Лондоне, Нью-Йорке, Токио, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе. Самой запоминающейся из них стала вечеринка в Лондоне, на которую гламурная модница пришла в серебряном мини-платье-кольчуга, усыпанном стразами. Наряд имел глубокое декольте, а сбоку на бедре у платья был высокий разрез. Свой образ Пэрис тогда дополнила розовыми босоножками, квадратной сумкой и широким сверкающим чокером. На голове у Пэрис было несколько заколок в виде бабочек, которые были безумно популярны в нулевые.

Пэрис Хилтон / © Getty Images
Пэрис Хилтон / Фото: Getty Images

Этот образ стал в результате культовым и сама Пэрис его неоднократно повторяла в разных интерпретациях. Однако длительно время ходили разные предположения, кто автор этого гламурного наряда Хилтон и вот, спустя 21 год она назвала его имя. Как оказалось создал платье британский дизайнер Джулиен МакДональд. Об этом Пэрис рассказала в интервью Vogue.

"Я люблю Джулиена, он такой невероятный дизайнер, поэтому когда он пригласил меня принять участие в его показе, я сразу же влюбилась и сказала: "Мне нужно надеть это на свой день рождения"", - сказала Пэрис и отметила, что считает, что каждая девушка должна надеть это платье на свой день рождения.

Читайте также:

Дорого и роскошно: на что тратит деньги самая гламурная блондинка мира Пэрис Хилтон

Дорого и роскошно: на что тратит деньги самая гламурная блондинка мира Пэрис Хилтон

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
255
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация