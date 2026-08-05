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- Шоу-бизнес
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"Тебе завидуют": Криштиану Роналду поддержал невесту Джорджину Родригес после критики ее фигуры
Фотографии девушки в бикини, сделанные во время прогулки на яхте с женихом и детьми, вызвали самые разные комментарии и оценочные суждения в Сети.
32-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — несмотря на попытки оставаться невозмутимой перед лицом критики и осуждения ее фигуры, наконец-то высказалась в социальных сетях, опубликовав мощное заявление в Instagram в защиту своего тела вместе с фотографиями со своего отдыха на Балеарских островах.
(чтобы увидеть фотографии, сделанные папарацци, листайте вправо)
«Мое тело будет меняться, как и тела всех женщин. И я надеюсь, что это будет продолжаться еще много лет, потому что это будет означать, что я все еще жива.
Я мать шестерых замечательных детей, три из которых — девочки, которые однажды станут великими женщинами. И если есть что-то, чему я хочу их научить — вместе с Крисом, которым я глубоко горжусь за ценности, которые он воплощает как отец и как мужчина, — так это то, что ценность человека никогда не может зависеть от его внешности или мнения незнакомцев. Эта небольшая доза позитивной психологии, которую я стараюсь давать им каждый день, также помогает мне оставаться на правильном пути в этом мире, полном фантазий.
В последние несколько дней я видела всевозможные комментарии к моим фотографиям на лодке. Некоторые люди комментируют мою фигуру, другие защищают меня…
Я говорила об этом с Крисом и сказала ему: «Я боюсь, что теперь меня называют толстой, потому что я зарабатываю на жизнь своим имиджем».
И он ответил: «Ты живешь не за счет своего образа. Ты живешь за счет того, кто ты есть. Идеальная женщина. Красивая, с прекрасной фигурой, мать, хороший человек, успешная и живущая с любовью. Чего еще можно желать? Это нормально, когда тебе завидуют». И мы поговорили о многом другом. Иногда всем нам нужен кто-то, кто напомнит нам, что действительно важно.
Забавно, что это происходит каждое лето. Каждый год мое тело снова попадает в новости.
И тогда я спрашиваю себя… где же стандарт? Кто решает, что такое «правильное» тело? Неужели мы все еще думаем, что счастье зависит от размера? Я занимаюсь спортом, потому что это делает меня счастливой. Потому что я увлечена этим. Потому что этот час в спортзале — один из лучших моментов моего дня. Он дарит мне здоровье, душевное спокойствие, дисциплину, энергию и благополучие. Сбросить вес никогда не было проблемой; это всегда был способ заботиться о себе.
Я люблю свои формы. Я люблю свободу жить в том теле, которое я выбираю. В Тело, которое поддерживает меня, которое позволило мне принять жизнь, падать и снова подниматься. Тело, которое заслуживает уважения, любви и благодарности во всех ее проявлениях.
Для меня настоящий успех никогда не заключался в том, чтобы соответствовать стандарту, который никто не знает, кто его придумал. Настоящий успех — это жить в мире. Окружать себя людьми, которых я люблю. Наслаждаться семьей и друзьями. Заботиться о своем здоровье. Смеяться. Учиться. Жить. И это так», — написала Джорджина.
Эта публикация быстро набрала миллионы лайков и комментариев, среди которых был и от Криштиану Роналду. «Моя любовь», — написал он.
Ранее, напомним, стало известно, когда состоится свадьба этой звездной пары.