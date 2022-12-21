Телеканал 2+2 возобновляет собственное сериальное производство: начаты съемки драмы «Я – Надежда»

С начала полномасштабной войны телеканал 2+2 стал одним из первых вещателей, возобновивших собственное сериальное производство. На этой неделе стартовали съемки четырехсерийной военной драмы "Я — Надежда". Это история о работниках скорой помощи, которые, несмотря на страх и усталость, несмотря на обстрелы и бомбардировки, мужественно держат оборону на своем фронте. Премьера сериала состоится на канале 2+2 в 2023 году.

"Украина переживает один из самых сложных этапов своей истории. Мы убеждены в необходимости экранизации военных историй об украинцах, борющихся за свою независимость, героях, отдающих последние силы и собственные жизни ради нашей победы. Этот проект канал 2+2 снимает в благодарность нашим ВСУ, ТРО, пограничникам, медикам, спасателям ГСЧС, МВД, волонтерам, всем нашим защитникам и защитницам, которые защищают украинскую землю от агрессии российских оккупационных войск", – комментирует Сергей Кизима, генеральный директор телеканала 2+2.

"Для 1+1 media приоритетно создание проектов, которые приближают Победу Украины и документируют преступления РФ на нашей территории. Важно выполнять эту функцию как в информационной плоскости, так и через художественные проекты, которые могут объединить максимальную аудиторию. То, что восстановление съемок как явление происходит в такой сверхсложный период – под постоянными обстрелами, в условиях блекаутов и ежедневных новых вызовов, – еще раз свидетельствует о нашей несокрушимости и безальтернативной Победе, которая точно наступит!" – прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Прототипом главной героини сериала "Я — Надежда" стала 20-летняя украинка, фельдшер "скорой", которая в начале полномасштабной войны находилась в окруженном российскими войсками Харькове. Имея возможность эвакуироваться, девушка не покинула родной город, гражданских и военных, которые оказались в самом аду боевых действий и нуждались в экстренной медицинской помощи.

"Я – Надежда" – первое художественное осмысление событий, происходивших в феврале-марте этого года. Это, прежде всего, рассказ о реальных людях, под пулями проявивших настоящий героизм. Услышав от авторов сериала, как возникла идея сценария и вдохновивший их на сюжет, было понятно, что мы обязаны экранизировать эту историю", – комментирует Сергей Карпенко, креативный продюсер телеканала 2+2.

Творческой группой сериала было принято решение отказаться от старой, заимствованной у российского кинопроизводства традиции разбивания тарелки перед стартом съемочного процесса. Съемки драмы "Я — Надежда" начались с символического подписания актерами и съемочной группой украинского флага.

Главные актеры: Вероника Дюпина, Даниил Мирешкин, Ирина Мак, Павел Сироткин, Антонина Хижняк, Валерий Астахов, Алекс Степаненко, Елена Курта.

Производством сериала по заказу телеканала 2+2 занимается SFERA FILM. Продюсеры: Сергей Кизима, Сергей Карпенко, Вадим Червяков, Роман Омельчук. Авторы сценария – Артем Кобзан, Андрей Виштак, режиссер – Денис Тарасов.

Съемки сериала "Я – Надежда" проходят в Харькове, Киеве и области, в частности в Ирпене.

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