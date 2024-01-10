Телеведущая, сделавшая более 100 пластических операций, продемонстрировала огромную грудь на улицах Сан-Паулу

Бразильско-британская телеведущая, участница британского реалити-шоу Celebrity Big Brother – Джессика Алвес – попала под прицел папарацци на улицах Сан-Паулу.

Женщина шла на вечеринку в белом платье миди с драпировкой и разрезом. Но главным акцентом в ее аутфите было пышное декольте, от которого просто невозможно сразу отвести взгляд.

Джессика Алвес / Фото: Getty Images

Свой лук Алвес дополнила белыми босоножками, сумкой цвета металлик, серебряными серьгами-кольцами, браслетом с камнями и кольцом. Она сделала укладку с локонами, насыщенный макияж с накладными ресницами и помадой шоколадного оттенка, острый красный маникюр и красный педикюр.

К слову, Джессика Алвес известна тем, что сделала более 100 пластических операций, чтобы изменить свою внешность. Во время своих перевоплощений ее часто называли куклой Кеном.

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