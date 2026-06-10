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- Шоу-бизнес
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Телеведущая в платье с 3D-цветами и глубоким декольте блеснула пышным бюстом
55-летняя Падма Лакшми сияла на красной дорожке в женственном элегантном наряде.
Американская телеведущая и актриса индийского происхождения Падма Лакшми посетила мероприятие FYC America’s Culinary Cup, которое состоялось в театральном комплексе DGA в Лос-Анджелесе.
Для своего появления на красной дорожке знаменитость выбрала элегантное платье-комбинацию бронзово-оливкового оттенка с атласным блеском и без бретелек. Наряд имел смелое глубокое декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст, и разрезы на юбке по бокам.
Особого внимания заслуживает оригинальный декор на лифе — композиция из объемных 3D-цветов в розовых, кремовых и голубых оттенках. Необычная аппликация стала главным акцентом аутфита Падмы и добавила ему романтического настроения.
К наряду Лакшми подобрала туфли золотистого цвета металлик и с тонким ремешком на щиколотке.
Волосы звезда уложила мягкими волнами, а макияж выполнила в натуральных тонах с легким акцентом на глаза и губы. Из украшений телеведущая выбрала минималистичный золотой браслет, отказавшись от массивных аксессуаров, чтобы не перегружать образ.