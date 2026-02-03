- Дата публикации
Телезвезда в откровенном платье и без белья позировала на красной дорожке
30-летняя Сиара Миллер привлекла внимание провокационным луком на музыкальной премии.
Сиара Миллер в смелом аутфите посетила церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе.
Телезвезда выбрала для своего появления откровенное черное платье макси с полностью обнаженной спиной, вырезами по бокам и высоким разрезом почти до талии. Под нарядом не было белья, что добавило ее луку провокационности.
Аутфит Миллер дополнила черными босоножками с металлическими шипами и на шпильках. Она сделала прическу с плетением, макияж с акцентом на глазах, украсила уши лаконичными серьгами с камнями, шею — деликатной цепочкой с бриллиантово-изумрудным кулоном, а на руках были бриллиантовые кольца.