Телезвезда в откровенном платье и без белья позировала на красной дорожке

30-летняя Сиара Миллер привлекла внимание провокационным луком на музыкальной премии.

Автор публикации
Алина Онопа
Сиара Миллер

Сиара Миллер / © Associated Press

Сиара Миллер в смелом аутфите посетила церемонию вручения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе.

Телезвезда выбрала для своего появления откровенное черное платье макси с полностью обнаженной спиной, вырезами по бокам и высоким разрезом почти до талии. Под нарядом не было белья, что добавило ее луку провокационности.

Сиара Миллер / © Associated Press

Сиара Миллер / © Associated Press

Аутфит Миллер дополнила черными босоножками с металлическими шипами и на шпильках. Она сделала прическу с плетением, макияж с акцентом на глазах, украсила уши лаконичными серьгами с камнями, шею — деликатной цепочкой с бриллиантово-изумрудным кулоном, а на руках были бриллиантовые кольца.

Сиара Миллер / © Associated Press

Сиара Миллер / © Associated Press

