Тематические костюмы и разноцветные торты: Екатерина Бужинская показала, как отмечает день рождения своих детей

Тематические костюмы и разноцветные торты: Екатерина Бужинская показала, как отмечает день рождения своих детей

У двойни артистки сегодня первый юбилей.

Сегодня, 27 декабря, в семье Екатерины Бужинской праздник – ее детям-двойняшкам Кате и Диме исполнилось пять лет.

Звездная мама организовала для детей дома веселое празднование. Катя оделась в мультипликационный образ Белоснежки, а Дима – полицейского.

Им подарили разноцветные тематические торты.

Бужинская опубликовала в Instagram милое видео, на котором близнецы улыбались и танцевали.

"С первым юбилеем, наши ангелочки Дима и Катя!!!! Поздравляем вас, любимые дети с 5-летием!!! Желаем веселых мыльных пузырей, разноцветных воздушных шаров, веселых идей, замечательных игр, сказочных историй, интересных загадок и сладких моментов в вашей жизни. Счастливой судьбы и Божьего Благословения", — пожелала певица своим детям.

Напомним, ранее Бужинская показала семейные фотографии с празднования Рождества.

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