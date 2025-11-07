ТСН в социальных сетях

«Темный ангел»: Джессика Альба показала, как выглядела 25 лет назад

Актриса поделилась в Сети серией архивных фото.

Автор публикации
Юлия Кудринская
Джессика Альба

Джессика Альба / © Associated Press

44-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», опубликовала в Instagram серию фото, сделанных в 2000-м. Она позировала в кожаных штанах со шнуровкой, кожаной куртке и в солнцезащитных очках.

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

«Настроение — Макс», — написала Альба под фото, ведь эти фото были сделаны во время ее съемок в сериале «Темный ангел», где она исполнила роль главной героини Макс Гевары (генетически усовершенствованного суперсолдата). Несмотря на большое количество фанатов, сериал решили закрыть после второго сезона.

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Джессика Альба / © Инстаграм Джессики Альбы

Сейчас актриса снимается в каком-то новом проекте, съемки которого проходят в Австралии. Между рабочими днями она успевает позагорать на пляже в бикини.

Ранее, напомним, Джессика Альба показала фото своих взрослых дочерей.

